Resident Evil Village quasi perfetto per i voti di Famitsu, bene New Pokémon Snap

Resident Evil Village è piaciuto moltissimo ai redattori della rivista giapponese Famitsu, che lo hanno premiato con un voto quasi perfetto. Più precisamente con 38/40, giudizio ottenuto sommando i due dieci e i due nove assegnati dai redattori che lo hanno provato.

La recensione di Resident Evil Village è stata pubblicata nel numero 1694 della rivista, insieme a poche altre. In totale i giochi testati sono stati quattro, tra i queli New Pokémon Snap per Nintendo Switch, che ha portato a casa un più che dignitoso 34/40.

New Pokémon Snap (Switch) - 8/9/8/9 [34/40]

Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/10/10/9 [38/40]

Tantei Bokumetsu (PS4, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

World's End Club (Switch) - 8/8/7/8 [31/40]

Per avere più informazioni, leggete anche la nostra recensione di Resident Evil Village, in cui Alessandra Borgonovo ha scritto:

Resident Evil Village si dimostra un'eccellente evoluzione del capitolo precedente, in grado di amalgamare gli aspetti migliori di alcuni dei capitoli più vecchi e integrarli nella formula della prima persona: il risultato è un gioco che non perde mai di ritmo, molto del quale è deciso comunque da voi e dalla vostra propensione a esplorare, sia narrativamente sia in termini di gameplay. Ci abbiamo visto un pizzico dei primissimi Resident Evil nel level design e nella predisposizione dei puzzle, così come Resident Evil 4 l'ha fatta da padrone in altri contesti; questo comunque non porta il gioco a essere solo un pastone di idee riciclate, poiché mantiene comunque una precisa identità e gestisce i vostri stati d'animo in un modo che un'ipotetica terza persona non avrebbe veicolato alla stessa maniera. È un peccato che si dimostri fin troppo criptico in alcuni punti, una scelta che potrebbe rimandare alla pubblicazione di futuri DLC, e l'area d'azione ristretta di alcuni nemici permette di approfittarsi di loro senza entrare davvero in conflitto. Al di là di quelle che potremmo davvero definire imperfezioni, più che veri e propri difetti, Resident Evil Village è un ottimo capitolo di mezzo che riannoda molti fili del passato ma, al contempo, si spalanca a un futuro ancora più pieno di domande. C'è tensione, esplorazione, combattimento, tutto quello che potete desiderare e anche di più.