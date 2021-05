Xbox Series X|S: arriva il Dolby Vision per i giochi ma le TV non sono ancora pronte

Xbox Series X|S stanno per ricevere ufficialmente il supporto per il Dolby Vision per i giochi, ormai già presente nei vari ring di alfa e beta test, ma è emerso un problema, ovvero che le TV attualmente esistenti non sono ancora pronte per supportarlo in pieno.

Abbiamo visto che il Dolby Vision è disponibile per gli utenti Insider, e presto verrà messo a disposizione per tutti gli utenti di Xbox Series X|S, essendo arrivato ormai all'ultimo step prima del rollout definitivo dopo il passaggio precedente in alpha test, ma nel frattempo è venuto fuori che praticamente nessun modello di TV attualmente in commercio è in grado di supportare tale funzionalità nel pieno potenziale, ovvero a 4K e 120 Hz.

Xbox Series X e Series S stanno per ottenere il Dolby Vision per i giochi ma le TV non lo supportano ancora in pieno

La questione è stata posta da Forbes, al cui articolo hanno risposto direttamente Dolby e LG, che si è dimostrata praticamente l'unica ad approfondire la questione al momento. Chiariamo che il problema riguarda solo una situazione specifica, ovvero l'uso del Dolby Vision in 4K e a 120 Hz, perché in tutte le altre situazioni, ovvero il 4K a 60 Hz o il 1080p a 120 Hz non ci sono problemi, ma è comunque un limite interessante da rilevare, considerando che nessuna TV attualmente esistente sembra poterlo superare, ovvero non esistono TV in grado di visualizzare il Dolby Vision a 4K e 120 Hz.

LG ha confermato questa limitazione e ha riferito di essere al lavoro per risolvere il problema nel prossimo futuro: "La caratteristica del Dolby Vision è attualmente in fase di test e LG sta lavorando con i partner per supportare la funzionalità (compresi i 4K a 120 Hz) sui suoi OLED del 2021. Maggiori dettagli verranno diffusi presto".

A quanto pare, almeno LG si sta attivando su questo fronte ma anche in questo caso sembra che il problema possa essere superato per i modelli OLED del 2021, non sappiamo se sarà estesa a quelli più vecchi. Da parte sua, anche Dolby ha rilasciato un suo comunicato in cui riferisce di stare lavorando alla cosa: "Il Dolby Vision è una tecnologia che funziona a prescindere dalle impostazioni sul frame rate. Alcune TV non supportano il Dolby Vision a 120 Hz attualmente e stiamo lavorando attivamente con i produttori di TV per aggiornare i firmware con supporto per il Dolby Vision a 120 Hz".

Almeno per i modelli più recenti di TV, il tutto dovrebbe risolversi con un semplice aggiornamento firmware, anche perché è evidente che non si tratta di un limite della tecnologia Dolby ma del mancato supporto da parte dei modelli di TV attuali. Con l'introduzione dell'HDMI 2.1 non dovrebbero comunque esserci problemi all'apertura al Dolby Vision a 120 Hz via aggiornamento firmware.