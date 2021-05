Xbox Series X|S: Dolby Vision disponibile per gli utenti Insider, presto per tutti

Xbox Series X|S supportano ora il Dolby Vision anche per gli utenti Insider, ovvero la caratteristica si prepara a raggiungere il pubblico di massa dopo questo ulteriore step, con il Dolby che verrà messo a disposizione per tutti probabilmente con uno dei prossimi aggiornamenti di sistema.

Le console Microsoft sono le uniche ad offrire il supporto ufficiale per Dolby Vision e Dolby Atmos, attraverso una partnership esclusiva con la compagnia specializzata nell'elaborazione di standard video e audio legata a Xbox Series X e Series S. La caratteristica è stata già annunciata da tempo ma, mentre Dolby Atmos è disponibile già da Xbox One, Dolby Vision è una novità e sta venendo introdotta proprio in questo periodo.



A marzo, i primi giochi con supporto Dolby Vision erano comparsi già per gli utenti nell'alpha test ring, il fatto che ora questo si sia sportato agli Xbox Insider rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il rilascio completo della caratteristica per tutti gli utenti, cosa che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Ovviamente, è necessario anche avere una TV o un monitor in grado di supportare il Dolby Vision, standard che è comunque ormai piuttosto diffuso tra i TV moderni. In tal caso, l'opzione per il Dolby Vision si aggiungerà alle caratteristiche attivabili o disattivabili nel pannello delle opzioni di Xbox Series X|S.

Il Dolby Vision è sostanzialmente un nuovo tipo di HDR evoluto, un sistema che lavora con un'alta gamma dinamica di luminosità e colore e che effettua una migliore gestione dei contrasti e dunque della resa grafica in generale. Rispetto al normale HDR10, il Dolby Vision gestisce in maniera dinamica i metadati grafici, cosa che dovrebbe risultare in miglioramenti generali per quanto riguarda luminanza, livelli del nero, contrasto e saturazione dei colori. Lo scorso ottobre, Dolby Vision e Dolby Atmos si erano presentati in un teaser trailer.