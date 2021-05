Ninja ha guadagnato 5 milioni in un mese con il solo Creator Code di Fortnite

Tyler Blevins, meglio noto online come Ninja, ha recentemente svelato, con grande nonchalance, di aver guadagnato 5 milioni di dollari in un solo mese tramite la funzione Creator Code di Fortnite.

L'informazione è stata condivisa da Ninja durante un recente streaming che è stato catturato e condiviso da Dexerto tramite Twitter. Potete vedere e ascoltare la clip voi stessi, qui sotto. Lo streamer afferma, in traduzione: "Penso che il guadagno massimo che ho fatto in un mese tramite il Creator Code sia stato di circa 5 milioni. Non scherzo."

Ninja ha poi proseguito affermando che "È stato divertente, amico. Ho insultato qualcuno l'altro giorno in uno stream che mi stava prendendo in giro per la mia abilità in League of Legends e gli ho detto che potevo comprare il suo intero albero genealogico. È stato estremamente divertente". Il giocatore di Fortnite, di certo, non ha problemi di soldi.

Nel caso non lo sappiate, vi ricordiamo che il programma Creator Code di Fortnite permette ai creatori di contenuti di guadagnare il 5% di quanto speso da un utente che inserisce al momento dell'acquisto il codice unico del creatore. 5 milioni sono ovviamente molti soldi, ma Ninja è riuscito a chiudere un accordo da 50 milioni di dollari con Mixer, che è poi stato chiuso: secondo i report, lo streamer ha tenuto l'intero pagamento ed è stato libero di tornare su Twitch.

Se siete fan di Fortnite, vi ricordiamo che è disponibile l'update 16.40 tutte le novità dell'aggiornamento.