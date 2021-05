Fortnite 16.40 tutte le novità dell'aggiornamento

Oggi, 11 maggio 2021, è in arrivo il nuovo aggiornamento di Fortnite 16.40. L'update, che pesa 1.37 GB su PC, si occuperà di introdurre una serie di novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. Inoltre, come sempre, introdurrà un po' di correzioni ai bug. Vediamo tutte le novità svelate ufficialmente e quelle scovate nei dati di gioco dai dataminer.

Deimos sarà parte del Pacchetto Crew di maggio che include anche il dorso decorativo Margine del tormento (la lama di un viaggiatore caduto), il piccone Mano del dolore teso verso il fato, la copertura Eco fatale che avvolge l'anima come un sudario e la schermata di caricamento Agguato del teschio di Deimos. Torna poi l'arma Schioppo che sprigiona una potente raffica di colpi.

Per quanto riguarda i personaggi , arriva:

L'aggiornamento di Fortnite 16.40 introduce alcune novità per Salva il Mondo, la modalità PvE del gioco di Epic Games. Vediamo i dettagli.

Inoltre, ci sono molti nuovi contenuti a tema estivo come le barche, le zone di pesca e la tavola da surf. Inoltre, Epic Games è in cerca di Centri di Benvenuto estivi in tema paradiso tropicale e festa in spiaggia: ecco tutti i dettagli per partecipare .

Nella modalità Creativa di Fortnite 16.40 ci sono alcune novità. Ad esempio, è stato introdotto il dispositivo Direttore di gara , legato agli strumenti per la creazione di gare con veicoli. Con questo dispositivo è possibile "visualizzare e tenere traccia dei giri completi, dei tempi di gara e del miglior tempo". Inoltre, permette di creare anche diversi tipi di partite, come Prove a tempo e tornei multigiocatore su circuito.

Battaglia Reale | Fortnite 16.40

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, l'aggiornamento di Fortnite 16.40 introduce come sempre nuove armi, cosmetici e anche un cambiamento alla mappa dell'Isola. Vediamo i dettagli in modo ordinato.

Armi

Prima di tutto, possiamo vedere tramite Hypex, noto dataminer, che sono state introdotte nuove armi. La prima che potete vedere nel tweet qui sotto è la "Spire Guardian's Primal Assault Rifle", un'arma da boss, mentre la seconda è la già anticipata Marksman Six Shooter. Entrambe le armi hanno un tempo di ricarica pari a 2.1 secondi, ma variano sia nel danno che nella dimensione del caricatore.

Elementi Cosmetici

Come sempre non mancano molteplici nuovi elementi cosmetici. Qui sotto potete ad esempio vedere una raccolta di skin, emote, piccozze, coperture, schermate di caricamento e non solo, scoperte da FunGamesLeaks e condivise da Hypex.

Qui sotto potete inoltre vedere con maggior precisione i contenuti di alcuni nuovi pacchetti disponibili all'acquisto nel negozio in-game di Fortnite 16.40.

Inoltre, è stata introdotta una nuova skin per Catwoman. Ecco l'immagine di come apparirà all'interno di Fortnite.

Nuovo luogo sull'isola

Epic Games ha inoltre aggiunto un nuovo punto di interesse, una piccola isoletta vicino alla costa. Per ora non è stato indicato un nome per questo luogo. Potete vedere l'area grazie all'immagine condivisa qui sotto da Hypex.

Qui sotto potete invece vedere l'intera mappa dell'isola di Fortnite 16.40.