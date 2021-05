Asus e la sua nuova lineup di PC portatili gaming nel TechTonik di oggi

La puntata dell'11 maggio 2021 del TechTonik sarà incentrata su Asus e i suoi nuovi PC portatili. A partire dalle 13:30 e andando avanti ad oltranza, Pierpaolo Greco parlerà di tutte le novità presentate nel pomeriggio e analizzerà pezzo per pezzo le cose più interessanti contenute all'interno dei nuovi "mostri" di Asus.

Come sempre il TechTonik è focalizzato sulla tecnologia, spiegata in maniera molto accessibile e chiara dal nostro Pierpaolo. In questo caso andremo a scoprire la nuova lineup di PC portatili di Asus che, si mormora, dovrebbero montare la nuova generazione di processori portatili di Intel.

Se così sarà andremo ad analizzare il cuore pulsante di queste macchine, per provare ad immaginare fin dove potranno spingersi. Inoltre proveremo a dare un'occhiata in giro per vedere se altri produttori avranno rinnovato il loro parco hardware per abbracciare in anteprima le novità proposte da Intel.

