Final Fantasy 7: The First Soldier, anteprima del battle royale su Final Fantasy

Final Fantasy 7: The First Soldier, protagonista di questa anteprima, è uno sparatutto battle royale basato sul celebre settimo capitolo della saga di Square Enix. Potrebbe sembrare praticamente la realizzazione di una sorta di incubo blasfemo che probabilmente i grandi appassionati del JRPG non avrebbero nemmeno mai osato pensare, se rimaniamo alla semplice definizione del gameplay, ma se proviamo ad osservarlo con occhi "non velati dall'odio" potremmo anche scoprire qualcosa di molto interessante. Ci sono alcuni elementi a favore di questa bizzarra iniziativa di Square Enix che vale la pena prendere in considerazione e che possono porre lo shooter battle royale ambientato a Midgar in una luce diversa. Prima di tutto è un gioco dedicato alle piattaforme mobile, e piuttosto che uno spin-off o ancora peggio una companion app senza arte né parte, apprezziamo un progetto originale che sia studiato per essere fruito al meglio su questa tipologia di dispositivi. Poi, bisogna ammettere che l'ambientazione originale costruita da Yoshinori Kitase e Kazushige Nojima si presta anche facilmente a un'interpretazione del genere.

Final Fantasy 7: The First Soldier ci porta a combattere in uno shooter battle royale a Midgar

D'altra parte, già il l'azione caratteristica della prima fase di Final Fantasy 7, all'interno della città, ha per buona parte poco degli stilemi classici dell'RPG fantasy, offrendosi particolarmente a una reinterpretazione action a ritmo sostenuto (come in parte ha dimostrato anche il recente Remake). A questo si aggiunge tutto il costrutto narrativo che riguarda la Shinra e la sua organizzazione para-militare, che getta ottime basi per una reinterpretazione dal gusto bellico e fornisce l'incastro perfetto per questo The First Soldier. La storia, infatti, esplora i retroscena del programma SOLDIER da cui è emerso lo stesso Cloud Strife, mettendo in scena eventi risalenti a 30 anni prima di quelli di Final Fantasy 7 e dell'attacco di Avalanche al reattore Mako. È chiaro che si tratta di un pretesto appena sviluppato per mettere in scena delle battaglie armate in quel di Midgar, ma ha comunque un certo senso e possiamo aspettarci da Square Enix una pur minima attenzione alla narrazione anche in un gioco del genere.

Nel frattempo, Square Enix ha annunciato le date per la beta di Final Fantasy 7: The First Soldier, ma il problema è che si riferiscono solo al pubblico USA e giapponese per il momento, mentre non ci sono alcune informazioni per quanto riguarda l'Europa, dunque ci sarà ancora da aspettare prima di capire più precisamente con cosa abbiamo a che fare.