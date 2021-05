The Coalition, autore di Gears 5, lavora su un piccolo gioco sperimentale per Grubb

Abbiamo da poco scoperto che The Coalition, uno dei team di Microsoft Xbox, sta effettuando il passaggio a un nuovo motore di sviluppo, precisamente l'Unreal Engine 5, il più recente engine di Epic Games. La società inoltre ha affermato che per un po' non ci saranno nuovi annunci legati a progetti in sviluppo. Ovviamente questo non significa che non vi siano nuove voci di corridoio pronte a dare informazioni in anticipo: in questo caso è Jeff Grubb che ci svela che il team sarebbe al lavoro su un nuovo piccolo gioco sperimentale.

Grubb ha affermato che si tratta di una nuova IP e che The Coalition sfrutterà questo piccolo gioco per familiarizzare con l'Unreal Engine 5 e imparare a usarlo nel modo migliore prima di passare al pieno sviluppo di giochi più grandi. Pur trattandosi di un piccolo gioco, però, ci vorrà del tempo per svilupparlo, quindi non dobbiamo aspettarci sia pronto in tempi rapidi. Secondo Grubb, appena il team avrà appreso le peculiarità dell'Unreal Engine 5, si metterà al lavoro su Gears 6.

Grubb ha affermato recentemente che non dobbiamo aspettarci un Gears 6 all'E3 2021 di Microsoft: questa affermazione ha trovato conferma nella dichiarazione ufficiale di The Coalition. Come sempre, vi ricordiamo che quelle di Grubb sono solo voci di corridoio, non informazioni ufficiali. Dovremo attendere probabilmente il prossimo anno prima di poter scoprire a cosa il team Xbox stia lavorando.

Recentemente si è anche parlato del fatto che The Coalition starebbe lavorando a Gears 6, Halo Infinite e una nuova IP, forse legata a Star Wars.