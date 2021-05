Xbox Series X|S: lancio in Cina confermato per giugno, prezzi annunciati

Xbox Series X|S si apprestano ad arrivare in Cina, con data di uscita e prezzi fissati: le console Microsoft arriveranno ufficialmente nello Stato asiatico il 10 giugno 2021, con prenotazioni aperte già dal 19 maggio online.

Come riportato dall'analista di mercato Daniel Ahmad, noto anche come ZhugeEX, i prezzi fissati sono di 2399 RMB per Xbox Series S e 3899 RMB per Xbox Series X, pari rispettivamente a circa 307 euro e 500 euro. Non si discostano dunque dai prezzi ufficiali in occidente, in linea anche con quanto deciso da Sony per l'uscita di PS5 in Cina.

La concorrente diretta arriverà prima sul mercato cinese, con il lancio fissato per il 16 maggio 2021 al prezzo di 3899 RMB per la versione con lettore ottico e 3099 per quella Digitale. Come possiamo vedere, il prezzo di PS5 Standard è precisamente lo stesso di Xbox Series X.

Da notare come Nintendo Switch sia stato lanciato in Cina il 10 dicembre 2020 al prezzo di 2099 RMB, ovvero circa 269 euro. Questo rende la console Nintendo quella più economica come prezzo, al di sotto anche del prezzo di Xbox Series S. Su questo aspetto, è possibile che la distribuzione ufficiale in Cina affidata a Tencent abbia influito per mantenere basso il prezzo di Nintendo Switch, che risulta conveniente anche rispetto agli standard occidentali.

Ahmad fa anche notare come sia Xbox Series X|S che PS5 non hanno avuto molti problemi a ottenere la certificazione per l'hardware, ma questi si presenteranno probabilmente per quanto riguarda il software. Anche per questo motivo, le lineup di lancio di entrambe le console saranno piuttosto scarne in Cina, affidandosi inizialmente soprattutto ai giochi delle piattaforme precedenti in retrocompatibilità.