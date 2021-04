PS5 arriva in Cina con PS Plus Collection, ecco la data di uscita nel nuovo mercato

PS5 uscirà presto anche in Cina, con Sony che si prepara al lancio nel grande mercato asiatico previsto per il mese prossimo, precisamente per il 15 maggio 2021, con tanto di PS Plus Collection specifica e un po' diversa da quella presente sui mercati occidentali.

PlayStation 5 sarà disponibile in Cina nelle due versioni Standard e Digital Edition, al prezzo di 3.899 yuan e 3.099 yuan rispettivamente (circa 497 e 395 euro al cambio attuale), con i preorder che saranno aperti dal 29 aprile 2021. Anche in Cina, insieme alle console verranno messi a disposizione diversi accessori come cuffie Pulse 3D, HD Camera, DualSense Charging Station e altro.



Anche in Cina, PS5 si presenterà nelle sue due varianti



Da notare anche che gli utenti abbonati a PlayStation Plus che acquistano PS5 avranno accesso alla PS Plus Collection, che in Cina si presenta leggermente diversa con i seguenti titoli: