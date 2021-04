Dragon Ball Z, il cosplay dell'Androide C18 di Kasuzame è pronto a distruggerci

L'inossidabile Dragon Ball Z torna ad essere la fonte d'ispirazione per la cosplayer che proponiamo questa mattina, con l'ottimo cosplay dell'Androide C18 da parte di Kasuzame, la quale riesce piuttosto bene a ricreare alcune caratteristiche tipiche del personaggio.

L'Androide C18 è un po' un classico come soggetto per le cosplayer, ma in questo caso l'interpretazione è veramente azzeccata e non solo per l'algida bellezza che la modella russa riesce a esprimere, replicando precisamente l'aspetto affascinante del personaggio originale creato da Akira Toriyama.

La ragazza è ritratta qui un po' malconcia, almeno a giudicare dagli abiti strappati, ma riesce ad essere ancora decisamente combattiva. Come la C18 della saga di Cell ci ha insegnato, si tratta di una combattente che non si arrende praticamente mai e anche in questo shoot fotografico sembra comunque pronta a distruggerci in un attimo.

C'è, insomma, quel tipico misto tra fascinoso e inquietante che caratterizza l'Androide C18 fin dai primi momenti in cui compare nel manga originale di Dragon Ball, essendo sostanzialmente una macchina da guerra casualmente costruita con le fattezze di una bella ragazza. Questo salvo poi riuscire a trovare una propria umanità che emergerà più compiutamente nel suo rapporto con Crilin.