Ratchet & Clank: Rift Apart, il download anticipato ha data ufficiale e dimensioni

Ratchet & Clank: Rift Apart si appresta ad arrivare sul mercato, ormai a meno di un mese di distanza da oggi, pertanto arrivano le informazioni sulla possibilità di effettuare il preload, ovvero il download anticipato, e le dimensioni di questo.

Il preload di Ratchet & Clank: Rift Apart sarà attivo dal 4 giugno 2021, ovvero una settimana prima della data di uscita del gioco PS5 fissata per l'11 giugno 2021. Le dimensioni dei file da scaricare, ovvero lo spazio libero disponibile sull'SSD di PS5 per effettuare download e installazione, sono circa di 42,2 GB (42,183 GB).

Si tratta dunque di un download piuttosto generoso ma in linea con le dimensioni dei giochi viste in quest'ultimo periodo, decisamente lontano dalle punte massime raggiunte da giochi come Call of Duty o Red Dead Redemption 2.



Da notare che la dimensione segnalata non comprende ancora la patch del day one, dunque le dimensioni potrebbero aumentare, ma finora c'è da dire che i titoli Sony per PS5 risultano piuttosto contenuti su next gen, probabilmente sfruttando anche le potenzialità di compressione dei dati proprie dell'hardware della console.

Insomma, con un anticipo di circa una settimana sul giorno di lancio non dovrebbero esserci problemi a scaricare completamente il gioco e averlo subito pronto nel momento del rilascio, cosa possibile ovviamente se si è acquistato in anticipo. Per il resto, ricordiamo l'anteprima del nuovo gameplay su Ratchet & Clank: Rift Apart e lo speciale tra narrazione e animazione, in preparazione alla recensione che arriverà in seguito per il gioco PS5.