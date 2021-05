Resident Evil Village, il cosplay di Bela Dimitrescu di Kev dà sensazioni diverse

Non c'è dubbio che Resident Evil Village abbia rappresentato una netta variazione di atmosfere e sensazioni per la serie horror di Capcom, a cui hanno contribuito anche i nuovi villain molto particolare, come la qui presente Bela Dimitrescu, interpretata in un ottimo cosplay da Kev, nota anche come livingdead_kev.

Rispetto al grezzo e ben poco fascinoso Jack Baker, la prorompente Lady Dimitrescu gioca ovviamente su emozioni diverse da incutere nei giocatori, e forse ancora di più le figlie Bela e Daniela, che si presentano come vampire con caratterizzazione a metà tra l'orrorifico e il sensuale, cosa peraltro piuttosto in linea con la visione classica di queste creature.

Non stupisce, dunque, come questi personaggi siano diventati subito molto gettonati dalle cosplayer, che possono dedicarsi in questo modo a un trucco decisamente pesante ma dai risultati spesso molto notevoli. In questo caso, livingdead_kev ha postato su Instagram uno scatto della sua versione di Bela Dimitrescu, con risultati davvero notevoli.

Nonostante si tratti chiaramente di un villain, l'interpretazione dark goth sanguinolenta punta a generare sensazioni piuttosto diverse e contrastanti, non necessariamente di terrore. In ogni caso, gli elementi sono tutti al posto giusto e il cosplay è davvero ben fatto.