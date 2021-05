PlayStation Store: Mass Effect Legendary Edition e Hood: Outlaws & Legends

Dopo un periodo un po' lento per quanto riguarda le nuove uscite su PlayStation Store, la piattaforma digitale Sony sforna una settimana di grandissimo spessore, caratterizzata in particolare dal debutto di Mass Effect Legendary Edition e dell'interessante PvPvE Hood: Outlaws & Legends. Non si tratta tuttavia degli unici titoli di una certa rilevanza: abbiamo anche la prima espansione di Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi, l'affascinante avventura Call of the Sea e infine Subnautica: Below Zero, il nuovo episodio del survival subacqueo sviluppato da Unknown Worlds Entertainment.

Mass Effect Legendary Edition Mass Effect Legendary Edition, un esempio dei miglioramenti grafici. L'iconica trilogia sci-fi di BioWare torna in grande stile con Mass Effect Legendary Edition (PS4, 69,99 euro), una raccolta che include appunto i primi tre episodi della serie in una veste tecnicamente rinnovata, che migliora non solo la risoluzione ma anche il frame rate, l'effettistica e le stesse meccaniche di gameplay, rendendole più coerenti e moderne. Potremo dunque vestire nuovamente i panni del coraggioso capitano Shepard, impegnato in svariate avventure tra le profondità dello spazio insieme al suo equipaggio, fra ricognizioni e spettacolari scontri diretti, relazioni particolari e missioni tese a salvare tutti i mondi conosciuti dalla terribile minaccia dei Razziatori.

Hood: Outlaws & Legends Hood: Outlaws & Legends, i personaggi principali. Hood: Outlaws & Legends (PS5 e PS4, 29,99 euro) segna il debutto dell'interessante esperienza PvPvE targata Sumo Newcastle, che ci catapulta in un medioevo dark fantasy liberamente ispirato alla leggenda di Robin Hood, in cui uno Stato tiranno costringe le persone alla fame e solo un gruppo di criminali e mercenari si può opporre a tali ingiustizie. All'interno di una serie di mappe differenti, il gioco ci coinvolgerà in partite che vedono due squadre da quattro elementi sfidarsi per la conquista del bottino nascosto all'interno di un insediamento governativo. Per raggiungerlo dovremo superare le guardie e sfruttare al meglio le abilità peculiari di ogni classe di personaggio, facendo però anche attenzione ai nostri avversari diretti.

Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi, Eivor in compagnia di Ciara. Prima espansione per l'ottimo Assassin's Creed Valhalla, L'Ira dei Druidi (PS5 e PS4, 24,99 euro) ci porta nella verde e piovosa Irlanda, alle prese con una nuova missione per l'imbattibile guerriero vichingo Eivor. Riunitosi con sui cugino Barid, l'eroe del Clan del Corvo dovrà aiutarlo a conquistare la fiducia del re supremo Flann portando a termine una serie di incarichi. Nell'oscurità si muove però una nuova setta, quella dei Figli di Danu: discendenti degli antichi Druidi che vogliono rovesciare l'ordine costituito e che proveranno a sfidarci in ogni modo, mentre saremo impegnati a esplorare la nuova ambientazione, con i suoi splendidi paesaggi, al fine di accrescere le capacità commerciali di Dublino.

Call of the Sea Call of the Sea, l'artwork ufficiale del gioco. L'affascinante avventura realizzata da Out of the Blue, Call of the Sea (PS5 e PS4, 19,99 euro con il 20% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus), ci mette nei panni di una donna coraggiosa, Norah, determinata a scoprire la verità sull'improvvisa scomparsa della spedizione di cui faceva parte suo marito. La ricerca conduce la protagonista su di un'isola del Pacifico che a quanto pare nasconde parecchi segreti fra i suoi paesaggi suggestivi, in mezzo alle rovine di un mondo dimenticato e agli indizi lasciati dalle persone che in qualche modo si sono cimentate con una missione simile alla sua. Quale sarà l'esito finale?

Subnautica: Below Zero Subnautica: Below Zero, una fase esplorativa in fondo al mare alieno. Subnautica: Below Zero (PS5 e PS4, 29,99 euro) è il nuovo capitolo del coinvolgente survival subacqueo firmato Unknown Worlds, che ci vedrà anche stavolta esplorare uno scenario alieno, incaricati di portare a termine una missione ad alto rischio all'interno della regione artica del pianeta 4546B. Sulle tracce di nostra sorella scomparsa, dovremo infatti sfruttare le risorse disponibili per costruire gli strumenti necessari a difenderci dal freddo e dalle insidie di una natura ostile, che tuttavia non mancherà di sorprenderci con alcuni scorci meravigliosi man mano che ci spingeremo più a fondo nell'esplorazione.