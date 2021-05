NieR Replicant e Automata nel cosplay crossover di 2B e Kaine di Helly Valentine

I cosplay sono anche e soprattutto una questione di fantasia, e Helly Valentine ha dimostrato di averne un bel po' con il suo ultimo set: un crossover fra NieR Automata e NieR Replicant in cui interpreta una via di mezzo fra 2B e Kaine.

Dopo il cosplay di Kaine in versione normale, diciamo così, la modella russa ha insomma voluto mischiare le carte, dando vita di fatto a un personaggio inedito che mette insieme i tratti caratteristici delle due combattenti.

Il risultato è anche stavolta ottimo, del resto parliamo di una cosplayer ormai piuttosto popolare e apprezzata un po' in tutto il mondo, dotata di una fisicità straordinaria ma anche molto attenta alla qualità delle sue interpretazioni.

A proposito di Kaine, per saperne di più sul personaggio e sul gioco in cui compare non perdetevi la nostra recensione di NieR Replicant Ver. 1.22474487139!