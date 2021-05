Dariusburst Another Chronicle EX+ annnunciato con trailer

ININ Games ha annunciato con un trailer Dariusburst Another Chronicle EX+ per Nintendo Switch e PS4. Si tratta dell'erede di una storica saga di sparatutto classici a scorrimento orizzontale nata negli anni 80 e potremo giocarci a partire dall'11 giugno 2021, ma solo dopo aver pagato il prezzo di 39,99€.

Oltre alla versione autonoma, Dariusburst Another Chronicle EX+ è incluso anche nella raccolta Dariuz Cozmic Revelation pubblicata da Strictly Limited Games, che comprende anche G-Darius HD e che sarà disponibile verso la fine dell'anno. Per adesso è prenotabile dal sito ufficiale dell'editore per 59,99€.

Come già detto, la serie Darius viene dagli anni '80, ma i Dariusburst sono nati in tempi più recenti. Precisamente nel 2009 su PSP. Questa nuova versione include caratteristiche della versione arcade Another Chronicle EX, oltre ad alcune completamente inedite come la modalità replay e alcune nuove missioni.

Tra le caratteristiche principali di Dariusburst Another Chronicle EX+ spiccano la modalità cooperativa per quattro giocatori, le quattro modalità di gioco con diversi scenari inediti, la possibilità di scegliere quali livelli affrontare (che aumenta notevolmente la rigiocabilità), una grafica moderna in alta definizione, più di 40 nemici giganteschi e la possibilità di utilizzare la Silver-Hawk Murakumo in tutte le modalità.

Guardiamo qualche immagine di Dariusburst Another Chronicle EX+:

Se vi piace il genere degli sparatutto classici, recentemente abbiamo recensito R-Type Final 2, un altro nuovo capitolo di una storica serie nata negli anni 80.