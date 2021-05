Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5: un video mostra diciassette minuti di gameplay

In testa alla notizia trovate un video con più di diciassette minuti di gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart, la nuova esclusiva per PS5 in uscita l'11 giugno 2021. Realizzato dal canale YouTube PlayStation Access, il filmato illustra i cinque dettagli del gioco possibili solo sulla nuova console di Sony che sono, nell'ordine: i personaggi sono più belli che mai; i pianeti sono grossi e pieni di dettagli; le armi sono incredibili; l'audio è di qualità cinematografica; ci sono i viaggi interdimensionali.

Nel video possiamo ammirare anche diverse sequenze platform, nonché fasi esplorative e lo scontro con un grosso boss. Pur contenendo qualche anticipazione, è un ottimo modo per farsi un'idea definitiva di Ratchet & Clank: Rift Apart, così da decidere se acquistarlo o no.

Ratchet & Clank: Rift Apart è stato il primo gioco a mostrare alcune delle potenzialità di PS5, come il caricamento veloce degli asset reso possibile dall'SSD. È attesissimo perché molti lo considerano il primo gioco davvero next-gen tra quelli in uscita in questa prima parte dell'anno. Staremo a vedere se la qualità finale sarà quella intuibile da questo materiale o no.

Se volete ulteriori dettagli, leggete la nostra anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart, fresca di pubblicazione.