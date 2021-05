Scarlet Nexus: annunciata la demo, prima su Xbox Series X e S

Bandai Namco ha annunciato la demo ufficiale del gioco di ruolo d'azione Scarlet Nexus, che sarà pubblicata prima su Xbox Series X e S, quindi sugli altri sistemi (PC e console PlayStation). Si tratta di un'ottima notizia per chiunque desideri provare il gioco prima di acquistarlo. La demo non ha ancora una data d'uscita.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Scarlet Nexus fresco di pubblicazione, dove Aligi Comandini ha scritto:

La prova di Scarlet Nexus ha cancellato le nostre prime impressioni piuttosto fredde. Chiaramente non siamo davanti a un titolo dal comparto tecnico stupefacente, ma il gameplay alla base sembra solido e ricco di possibilità, la narrativa - inizialmente banalotta e ricca di cliché - accelera dopo pochissimo, e sembrano esserci abbastanza idee brillanti nel mix per un action sorprendente. Preso per trarre conclusioni, certo, ma adesso siamo davvero curiosi di vedere se questo gioco saprà esprimere tutto il suo potenziale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Scarlet Nexus uscirà il 25 giugno (24 in Giappone) su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e PS5.