PlayStation Store, The Witcher 3 e i giochi PS4 a meno di 6 euro

PlayStation Store ha appena rinnovato le offerte sui giochi PS4, e anche stavolta è possibile individuare nell'elenco dei titoli in promozione diversi affari imperdibili a meno di 6 euro... a cominciare dal "solito" The Witcher 3: Wild Hunt.

Il capolavoro action RPG di CD Projekt RED, accolto all'epoca del lancio con voti straordinari, può essere vostro per appena 5,99 euro anziché 29,99; e restando in tema c'è anche Thronebreaker: The Witcher Tales a 5,99 euro anziché 19,99.

Vi piacciono gli anime e i brawler tridimensionali? Bene, perché tra le offerte sono presenti anche lo spettacolare Dragon Ball Xenoverse a 4,99 euro anziché 19,99 e One Piece: Burning Blood a 5,99 euro anziché 39,99.

Tornando sulle ambientazioni fantasy, c'è l'eccellente Torment: Tides of Numenera al prezzo più basso di sempre, 5,99 euro anziché 29,99, mentre chi vuole cimentarsi con un bel gioco horror può optare per Outlast: il titolo di Red Barrels viene via per appena 2,84 euro anziché 18,99.

Sono inoltre meritevoli di menzione Sniper Elite V2 Remastered a 5,24 euro anziché 34,99, Wasteland 2: Director's Cut a 5,99 euro anziché 29,99, Tomb Raider: Definitive Edition a 2,99 euro anziché 19,99 e Sherlock Holmes: The Devil's Daughter addirittura a 1,99 euro anziché 19,99.