Sakuna of Rice and Ruin ha venduto quasi un milione di copie. Più precisamente 950.000, stando al resoconto finanziario per il Q4 2021 pubblicato dall'editore giapponese Marvelous. Le vendite comprendono sia le copie fisiche, sia quelle digitali.

A gennaio era stato annunciato che Sakuna of Rice and Ruin aveva venduto 850.000 copie. Ciò significa che in tre mesi ne ha vendute altre 100.000. Non male per una produzione così piccola, realizzata da Edelweiss, un team composto da sole due persone. Purtroppo le vendite non sono state esplose per piattaforme.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Sakuna of Rice and Ruin dove abbiamo scritto:

Sakuna: Of Rice and Ruin è una sorpresa solo per chi non conosce i precedenti lavori di Edelweiss. Fa sorridere il fatto che un team di sviluppo formato da due persone sia riuscito nell'impresa di proporre un gioco coraggioso, appassionante e concettualmente originale, lì dove team formati da centinaia di persone spesso non riescono ad andare oltre il recinto dell'ovvio. Certo, le sbavature non mancano e alcune scelte radicali, in particolare nel sistema di combattimento, possono indispettire. Superati alcuni piccoli scogli, le avventure di Sakuna e dei suoi amici umani diventano un'esperienza memorabile, che con il passare delle ore di gioco diventa molto più articolata di quanto non faccia pensare inizialmente, nonostante qualche inevitabile ridondanza.

Sakuna of Rice and Ruin è disponibile per PC, PS4 e Nintendo Switch.