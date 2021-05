Scarlet Nexus: tante nuove immagini per il gioco di ruolo di Bandai Namco

In occasione della nuova anteprima di Scarlet Nexus abbiamo avuto la possibilità di pubblicare tante nuove immagini per l'atteso gioco di ruolo di Bandai Namco. A proposito, avete letto il provato di Scarlet Nexus?

Dalle immagini è possibile ammirare l'ottimo lavoro svolto da Bandai Namco per dare uno stile unico ai personaggi e alle ambientazioni del gioco. Scarlet Nexus, da questi screenshot, appare forse non rivoluzionario, ma molto pulito e bello da vedere, con il suo stile da "anime interattivo".

Nell'anteprima che abbiamo pubblicato in queste ore, Aligi Comandini dice che "Scarlet Nexus ha cancellato le nostre prime impressioni piuttosto fredde. Chiaramente non siamo davanti a un titolo dal comparto tecnico stupefacente, ma il gameplay alla base sembra solido e ricco di possibilità, la narrativa - inizialmente banalotta e ricca di cliché - accelera dopo pochissimo, e sembrano esserci abbastanza idee brillanti nel mix per un action sorprendente."

Che ve ne pare?