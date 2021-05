Overwatch: il cosplay di Brigitte di gardani_angelica è corazzato

Il bello dei cosplay è che ognuno può dedicarcisi come vuole. Si può scegliere un personaggio semplice e facilmente riproducibile o qualcosa di complesso, ma che garantisce un risultato spettacolare. Nel caso del cosplay di Brigitte di Overwatch di gardani_angelica stiamo sicuramente parlando del secondo caso. La riproduzione dell'armatura della combattente è talmente complessa e ben fatta lasciare stupiti.

Lo scatto è stato fatto durante una passata edizione del Lucca Comics & Games, uno dei luoghi prediletti da parte dei cosplayer per mettere in mostra le loro creazioni. In questo caso il risultato è assolutamente stupefacente per la complessità del costume, un'armatura completa dall'aspetto piuttosto solido, impreziosita da un mazzafrusto e uno scudo di fattura altrettanto ben riuscita.

Un lavoro eccellente, che rende onore questa combattente in grado di difendere e curare i compagni che le stanno accanto.