Google Stadia: Rainbow Six Siege, For Honor e altri giochi Ubisoft in arrivo

Google Stadia vedrà presto arrivare altri giochi Ubisoft all'interno del proprio catalogo, tra i quali Tom Clancy's Rainbow Six Siege, For Honor e altri titoli, secondo quanto riferito durante una conferenza da parte del publisher con gli azionisti.

Nei programmi previsti per il primo trimestre del nuovo anno fiscale, che va da aprile a giugno 2021, Stadia dovrebbe ricevere in particolare Tom Clancy's Rainbow Six Siege e For Honor, fra gli altri. Il primo potrebbe arrivare nel corso di giugno con il lancio della Season 2 dell'Anno 6, ma non ci sono date di uscita precise al di là del trimestre in questione.

Ubisoft continua a supportare Google Stadia con convinzione

Anche For Honor dovrebbe arrivare nello stesso periodo e in entrambi i casi resta da capire le modalità previste per l'accesso al gioco: considerando che gli abbonati a Ubisoft+ hanno la possibilità di utilizzare tutti i personaggi usciti negli ultimi cinque anni, è possibile che lo stesso trattamento sia destinato agli abbonati a Stadia, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.

Allo stesso modo, non sappiamo ancora quali contenuti saranno accessibili per la versione di For Honor a disposizione nel catalogo di Google Stadia, considerando che anche questo gioco ha proposto numerose novità nel corso degli anni.

In arrivo anche il nuovo Uno: 50th Anniversary Edition, ovvero il videogioco ufficiale del celebre gioco di carte Uno, ed espansioni per Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Fenyx Rising e Tom Clancy's The Division 2. Si registra, insomma, l'impegno continuativo da parte di Ubisoft nel supporto a Google Stadia.