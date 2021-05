Overwatch 2: il gameplay PvP verrà mostrato questo mese con altre novità

Overwatch 2 sarà protagonista di una nuova presentazione video in livestream nel corso di questo mese, questa volta incentrata soprattutto sul gameplay PvP del nuovo capitolo, attraverso una trasmissione fissata per il 20 maggio 2021 e dedicata alle maggiori novità e ai cambiamenti applicati al gioco.

Il nuovo director Aaron Keller, il quale ha preso il posto di Jeff Kaplan, che ha lasciato Blizzard il mese scorso, ha annunciato la presentazione nel primo Developer Update che l'ha visto come conduttore. Il 20 maggio, Keller mostrerà dunque un po' di PvP di Overwatch 2 insieme ad altri sviluppatori in una sessione di gioco in livestream.

Possiamo dunque aspettarci un po' di gameplay in diretta specificamente dedicato al multiplayer cooperativo tra giocatori e anche diverse novità illustrate più nel dettaglio per Overwatch 2, che comincia dunque a farsi vedere in maniera più completa dopo essere comparso solo in maniera marginale durante l'ultima BlizzCon.

L'uscita di scena di Kaplan ha fatto emergere un po' di preoccupazione per lo stato dei lavori sul gioco, ma a quanto pare non c'è molto da temere e lo sviluppo sta comunque precedendo come previsto, sebbene non ci sia ancora una tempistica precisa per l'uscita del nuovo capitolo.

Per tutte le informazioni emerse durante il recente evento dedicato alle produzioni Blizzard, vi rimandiamo all'anteprima di Overwatch 2 alla BlizzConline 2021.