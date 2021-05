Zelda: Breath of the Wild: il cosplay di Zelda di missflamingo ci riporta nel gioco

Vediamo un cosplay della Zelda di The Legend of Zelda: Breath of the Wild realizzato dalla cosplayer italiana missflamingo.cosplay. Si tratta di un'interpretazione molto rigorosa del personaggio sia per il costume, pieno di dettagli interessanti, che per l'ambientazione. Per l'occasione è stato ingaggiato anche un simpatico cavallo, disponibilissimo a farsi fotografare insieme alla cosplayer.

Da sottolineare anche la qualità degli scatti, realizzati dalla fotografa italiana Gardani Angelica, che ha curato anche il lavoro di photo editing. Davvero un grande lavoro, a tutti i livelli.

Parlando del personaggio, crediamo che Zelda non abbia bisogno di grosse presentazioni su queste pagine, visto che è la protagonista di una delle serie più famose di Nintendo, nata negli anni 80 e arrivata fino a noi capolavoro dopo capolavoro.

