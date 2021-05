Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa di eeelyeee è sexy e seducente

Vediamo questo cosplay di Tifa, personaggio di Final Fantasy 7, nonché del remake per PS4, interpretato da eeelyeee in maniera sexy e seducente, ma per niente volgare, come fatto da molte altre sue colleghe.

La cosplayer copia alla perfezione l'abito di Tifa, contestualizzandolo all'interno di un bar, scenario tipico del personaggio. La posa che assume è ammiccante, ma delicata, quindi non risulta eccessiva nel sottolineare il lato più erotico del personaggio (che del resto esiste e sarebbe anche in un certo senso sbagliato non farlo emergere).

Per il resto ottime le luci, che evitano ombre inopportune, così come il taglio delle due foto, con inquadrature rigorose e azzeccate. Evidentemente le ha scattate un o una professionista.

