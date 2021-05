Facebook e iOS 14.5, solo il 4% degli utenti USA accetta tracking dell'app

Facebook nei guai: con l'arrivo di iOS 14.5 e delle sue stringenti regole sulla privacy, solo il 4% degli utenti americani ha acconsentito al fatto che l'app effettuasse il tracking dei loro comportanti online.

Come probabilmente ricorderete, Facebook aveva pubblicizzato il tracking dei dati su iOS come un modo per mantenere l'app gratis, ma è chiaro che la stragrande maggioranza delle persone non è rimasta convinta da tali motivazioni.

Il dato americano è tuttavia sostanzialmente inferiore alla media mondiale, dove sembra che la percentuale di utenti che hanno rifiutato il tracciamento da parte di Facebook su iOS 14.5 sia pari a circa il 12%.

Se desiderate disattivare il tracking effettuato da una singola app su iOS, vi basterà accedere alle Impostazioni, entrare nella sezione Privacy, selezionare Tracciamento e da lì modificare le opzioni relative alle applicazioni.