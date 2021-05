Resident Evil Village, il cosplay di Lady Dimitrescu firmato Livia De Luca

Resident Evil Village continua a tenere banco e Lady Dimitrescu rimane probabilmente il personaggio più interessante del titolo Capcom, dunque anche la nostra Livia De Luca ha pensato bene di dedicarle un cosplay. Il risultato? Giudicate voi.

Una delle voci ufficiali di Multiplayer.it, Livia si è messa in gioco per l'occasione e a nostro avviso ha superato brillantemente la prova, grazie non solo alle sue doti fisiche ma anche a una certa attenzione ai dettagli.

Insomma, la sua Alcina Dimitrescu si è rivelata senz'altro degna di rivaleggiare con le altre interpretazioni del personaggio che abbiamo ammirato nelle ultime settimane, vedi ad esempio quelle di Yaya Han, Kalinka Fox e Helly Valentine.

Nel suo post su Instagram, Livia conferma di star giocando appunto a Resident Evil Village. E voi? Avete già completato l'ultimo episodio della serie survival horror targata Capcom?