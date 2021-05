PlayStation Plus, maggio 2021: Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest

Anche a maggio 2021 l'aggiornamento di PlayStation Plus si rivela molto interessante, con tre nuovi giochi in grado di offrire ai possessori di PS5 e PS4 esperienze coinvolgenti e variegate, tutte dotate di un indubbio spessore. Entrano infatti nella line-up del servizio Sony il coinvolgente sparatutto Battlefield V, con le sue spettacolari battaglie su larga scala; l'affascinante avventura a base survival Stranded Deep; e infine la versione next-gen di Wreckfest, il gioco di guida pieno di distruzione sviluppato dagli autori di FatOut. La selezione di maggio è stata apprezzata dai lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro sondaggio, in realtà, non troppo: soltanto il 13% degli utenti si è detto molto soddisfatto e il 31% abbastanza soddisfatto, in minoranza dunque rispetto a chi non ha gradito i nuovi titoli.

Battlefield V Battlefield V, alcuni dei protagonisti della campagna. In attesa del reveal del nuovo episodio, che dovrebbe avvenire entro la fine del mese, Battlefield V incarna ancora in maniera convincente lo spirito della serie targata DICE: uno sparatutto solido e spettacolare, dotato di un'ottima campagna in single player ma soprattutto di un comparto multiplayer competitivo ricco ed entusiasmante. Lo story mode ci catapulta nuovamente nelle atmosfere della seconda guerra mondiale, andando però a rappresentare alcune delle situazioni e delle battaglie meno inflazionate del terribile conflitto: dagli scontri sulle montagne norvegesi al fronte con le truppe coloniali francesi, passando per la campagna nordafricana. Battlefield V, una sequenza di combattimento fra le montagne. Il piglio immancabilmente cinematografico della componente single player viene coadiuvato, come detto, da modalità online che esprimono in maniera chiara e netta le ambizioni del franchise, coinvolgendoci in scontri aperti a sessantaquattro giocatori in cui le mappe la fanno da padrone, con scenari estremamente ampi e un grado di distruttibilità inedito. Il risultato finale, complice una realizzazione tecnica d'eccellenza, è un episodio che magari non ha conquistato tutti i fan della serie ma che vanta punti di forza innegabili ed è stato ulteriormente rifinito nel corso del tempo grazie a un supporto post-lancio puntuale e abbondante, fatto anche e soprattutto di contenuti extra tesi ad arricchire il pacchetto.

Stranded Deep Stranded Deep ci vedrà raccogliere risorse utili alla sopravvivenza. Sopravvissuti per miracolo allo schianto di un aereo, in Stranded Deep ci ritroveremo da soli su di un'isola apparentemente deserta, parte di un arcipelago che avremo modo di esplorare solo dopo aver preso dimestichezza con le meccaniche survival che caratterizzano il gioco. Il nostro personaggio dovrà infatti superare fame, sete, caldo e la minaccia dei predatori, e non sarà semplice riuscirci. Raccogliendo risorse in giro potremo costruire armi e oggetti di vario genere, cacciare piccoli animali e realizzare rifugi in cui trovare riparo, espandendo man mano il nostro raggio d'azione ma facendo sempre attenzione ai rischi di un ambiente spesso ostile, rappresentati in maniera spietata dalla morte permanente.