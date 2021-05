Resident Evil Village terzo miglior lancio di sempre su PS5 nella classifica UK

Resident Evil Village ha conquistato al debutto la classifica UK, imponendosi come il terzo miglior lancio di sempre su PS5 nel Regno Unito: un ottimo risultato.

Collocato subito dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Assassin's Creed Valhalla, il nuovo episodio della serie Capcom è stato dunque accolto con grande entusiasmo, in particolare dai possessori di PlayStation 5 e PS4.

Andando infatti a vedere le percentuali di ripartizione delle vendite fra le varie piattaforme, viene fuori che il 49% delle copie retail sono per PS5, il 31% per PS4 e solo il 20% per Xbox.

Bisognerà capire se il dato è frutto di una base installata sostanzialmente inferiore per la console Microsoft nel Regno Unito o se dipende da altri motivi.

Detto questo, i risultati di Resident Evil Village pongono il titolo come il secondo miglior lancio dell'anno in UK dopo Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ma in assoluto non sono entusiasmanti laddove li si compari con i precedenti capitoli del franchise.

Se infatti Village ha fatto meglio di Resident Evil 3, le vendite nel Regno Unito sono state inferiori di oltre il 25% rispetto a Resident Evil 2 e quasi del 40% rispetto a Resident Evil 7 biohazard.

Classifica UK, settimana dal 3 al 9 maggio 2021