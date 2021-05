Pokémon, il cosplay di Jessie del Team Rocket da Lie_Chee è molto stiloso

Pokémon torna a fare da fonte di ispirazione per un cosplay, in questo caso da parte della brava Lie_Chee che ha costruito una riproduzione davvero molto fedele all'originale di Jessie del Team Rocket, l'iconica antagonista di Ash e compagni nella serie originale.

Vista la sua presenza, accanto a James e Meowth, fin dalle origini della serie animata, il Team Rocket in generale e Jessie in particolare sono diventati parte integrante dell'immaginario comune su Pokémon, ma hanno ricevuto anche una notevole evoluzione dalle prime puntate alle serie e film più recenti.

Al di là dell'antagonismo costante, col tempo si è approfondita la conoscenza del Team Rocket, che in certi casi ha svolto anche il ruolo di alleato pronto a collaborare con Ash e gli altri. Tuttavia, un elemento rimasto costante nella storia è la passione di Jessie per la moda e per l'apparire comunque decisamente elegante e glamour anche nella svariate situazioni in cui si ritrovano i personaggi nella serie.

Questo spirito si ritrova pienamente nel cosplay di Lie_Chee, che riproduce alla perfezione Jessie proprio nella sua grande passione per l'abbigliamento e l'eleganza nel portamento. Il video pubblicato su Instagram, in particolare, dimostra un notevole studio del personaggio, sia per quanto riguarda l'abito, ricostruito alla perfezione, che l'atteggiamento classico di Jessie, che traspare bene pur nei pochi secondi di animazione.