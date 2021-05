Xbox Series X|S: InXile sembra lavorare a un FPS RPG come nuovo progetto next gen

Un indizio sul nuovo progetto di InXile per Xbox Series X|S arriva dal team stesso, e sebbene sia piuttosto vago possiamo prenderlo in considerazione come proveniente proprio dagli sviluppatori, che di fatto sembrano confermare lo sviluppo di un FPS RPG per console next gen e PC.

Il tutto proviene dalla risposta a un tweet dell'account Xbox ufficiale, che chiedeva "Che tipo di gioco dovrei giocare come prossimo titolo?" Alla domanda, InXile ha risposto "Ho estratto Nuovo + FPS + RPG". Sebbene la risposta sia dunque alquanto sibillina, il messaggio che emerge pare essere piuttosto chiaro.



A meno che non si tratti semplicemente di uno scherzo, la frase è stata interpretata come indicazione precisa su quello che InXile sta facendo attualmente, ovvero un titolo che mischia elementi da FPS e RPG. Un ibrido del genere fa pensare a giochi di ruolo sullo stile di Bethesda, o ancora di più a un titolo simile a The Outer World di Obsidian.

Si tratterebbe dunque di sperimentare qualcosa di piuttosto diverso da quanto fatto di recente da InXile, dopo l'ottima serie di RPG con elementi strategici Wasteland e dopo The Bard's Tale IV. Il nuovo progetto è il primo sviluppato interamente all'interno della nuova organizzazione come team first party Microsoft negli Xbox Games Studios.

Tempo fa, InXile aveva riferito di essere impegnata su un RPG next gen sviluppato su Unreal Engine 5, che dovrebbe dunque essere questo ibrido FPS RPG, oltre a portare avanti i lavori sulle espansioni di Wasteland 3, la prima delle quali, Rangers of Steeltown, è prevista uscire il 3 giugno 2021.