Bit Time è un gioco PC basato su Ethereum e NFT creato da autori di Fortnite e COD

Big Time Studios, un team composto da veterani dell'industria che hanno lavorato su giochi come Fortnite, Call of Duty, Gears of War e League of Legends, è al lavoro su un nuovo gioco chiamato Big Time. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione online per PC basato su Ethereum e NFT. Il gioco è previsto per il lancio in formato accesso anticipato nel primo trimestre 2022, con una beta quest'anno.

Si tratta di un gioco di ruolo fantasy che "inizia in una scuola alla fine del tempo" gestita da Albert Einstein. I giocatori viaggeranno nel tempo per collezionare oggetti vivendo battaglie storiche. La struttura è simile a quella di titoli di World of Warcraft e Diablo, con un sistema di combattimento alla God of War e tutta una serie di loot generato proceduralmente. Il gioco avrà un mondo diviso in tre aree, dai classici dungeon procedurali fino alla città nella quale i giocatori si radunano e si mostrano l'un l'altro gli oggetti trovati. Tutto ciò che ha impatto sul gameplay non sarà acquistabile con soldi reali. Ci saranno però elementi cosmetici.

Questi ultimi saranno venduti tramite NFT, ovvero oggetti digitali con identificazione unica gestiti da tecnologia blockchain. Gli NFT sono sempre più di moda in ambito artistico, sportivo e musicale. Big Time Studios vuole introdurre a questo mondo anche i videogiocatori con una piattaforma completa e di facile utilizzo.

"In molti giochi multigiocatore, vediamo che elementi cosmetici e skin sono ciò che realmente condiziona l'economia di gioco. Se aggiungi una reale rarità e l'abilità di scambiarsi questi asset, penso che verrà aggiunta benzina sulla compulsione all'acquisto di più oggetti e al collezionismo. Per questo motivo abbiamo deciso sin da subito di non lavorare su un gioco che avesse alcun tipo di componente pay-to-win e includesse solo oggetti puramente cosmetici." Queste le parole del CEO Ari Meilich di Big Time Studios che ha raccolto 21 milioni di dollari da parte di vari investitori.

Se preferite comunque God of War Ragnarok, sappiate che l'uscita potrebbe essere stata rimandata al 2022.