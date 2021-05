The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è "quasi completo" per un insider

Un noto insider del mondo Nintendo ha svelato alcuni dettagli su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale), ovvero il seguito dell'apprezzata avventura di Link rilasciata su Nintendo Wii U e Nintendo Switch. Secondo quanto indicato, il gioco è quasi pronto ma l'uscita non sarà comunque quest'anno.

La fonte è Zippo. L'insider rivela che "se c'è un gioco Nintendo che è stato colpito dalla pandemia, è proprio questo [ndr, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2]. Sulla base di quanto ho sentito, il gioco è quasi completo, ma un'uscita entro la fine del 2021 non è possibile. Il gioco ha bisogno di ancora un po' di tempo e, considerando quanto è accaduto nell'ultimo anno, si tratta di una cosa completamente accettabile."

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: cosa accadrà a Link?

Zippo afferma poi: "Ciò che mi aspetto è che Nintendo mostri finalmente il gioco all'E3 2021 e dia ai fan e alla stampa una sacco di dettagli, con un 'Primavera 2022' attaccato al trailer." Secondo l'insider, quindi, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 arriverà entro un anno su Nintendo Switch.

Questo è quanto viene indicato dall'insider. Come sempre, vi ricordiamo che stiamo parlando di informazioni non ufficiali, quindi tutto quello riportato dall'insider non è nulla più che un rumor, almeno fino a quando non avremo conferme dagli sviluppatori. L'E3 2021 è sempre più vicino e, se Nintendo mostrasse The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, i fan ne sarebbero a dir poco felici.

Addirittura, pare che Microsoft si aspettasse un'uscita nel 2020 per il nuovo gioco di Nintendo. Abbiamo inoltre scoperto che Monolith Soft, co-sviluppatore di Breath of the Wild, si sta espandendo anche per Zelda.