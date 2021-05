Manifold Garden: data di uscita su PS5 ed edizione fisica per Switch e PS5

William Chyr Studio ha annunciato che il puzzle game Manifold Garden arriverà su PS5 a partire dal 20 maggio 2021. Se possedete già la versione PS4, inoltre, otterrete un upgrade gratis alla versione next-gen in concomitanza con l'uscita. Sono anche state annunciate due edizioni fisiche, una per PlayStation 5 e una per Nintendo Switch.

Oltre all'edizione fisica di Manifold Garden per PS5 e Nintendo Switch, il team di sviluppo ha anche annunciato un vinile in edizione limitata (1.000 copie in totale disponibili) che includerà dei pop up architettonici oltre a due tracce esclusive non presenti nella versione digitale della soundtrack. I preorder sono disponibili su iam8bit.

Manifold Garden è un puzzle game costruito attorno ad ambientazioni architettoniche ispirate alle opere di Escher. Dovremo manipolare la gravità per ottenere una nuova prospettiva e camminare su ogni superficie disponibile, indipendentemente dalla posizione e dalla direzione. Non manca poi una modalità foto che permette di creare piccoli quadri da condividere con gli appassionati. Infine, la versione PS5 proporrà grafica in 4K 60 FPS, supporto al feedback aptico del DualSense e supporto al Game Help.

Vi ricordiamo che Manifold Garden è disponibile anche per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, e Apple Arcade. Ecco la nostra recensione.