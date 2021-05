Guerrilla Collective 2: data e orario del nuovo evento che mostrerà oltre 80 giochi

In periodo E3 2021 avremo modo di vedere molteplici show dedicati al mondo dei videogiochi. Ora, è confermato che uno di questi sarà Guerrilla Collective 2. Lo show digitale segue il successo dell'evento dello scorso anno e ci porterà nuovi annunci, presentazioni e tante novità dagli studios di tutto il mondo. Ecco la data e l'ora dei due eventi.

Guerrilla Collective 2 andrà in onda in due date:



5 giugno 2021: 17:00 - Guerrilla Collective Show Case e 19:00 - Black Voices in Gaming

12 giugno 2021: 17:00 Guerrilla Collective Show Case e 19:00 - Wholesome Direct

Sarà possibile vedere entrambi gli eventi del Guerrilla Collection 2 tramite il canale Twitch dedicato.

L'intero evento includerà oltre 80 giochi da team di tutto il mondo, inclusi 2Awesome Studio, 505 Games, Akupara Games, All in! Games, Goblinz Studio, Fellow Traveller (editore del recente Genesis Noir), Good Shepherd, Graffiti Games, Humble Games, Headup, Hypetrain Digital, Innersloth (autori di Among Us), tinyBuild, Neon Doctrine (precedentemente noto come Another Indie), Perfect World, Raw Fury, Superhot, Thunderful, Versus Evil, Whitethorn Games e non solo. Wholesome Direct è invece uno showcase dedicato ai migliori giochi indie: saranno mostrati oltre 75 giochi indipendenti.

Altri dettagli saranno svelati con l'avvicinarsi delle presentazioni. Abbiamo recentemente scoperto dettagli anche su Devolver Digital che ha annunciato il suo evento E3 2021, con data per lo show. Non dimentichiamo poi EA Play Live 21: annunciata la data dell'evento di presentazione estivo post-E3 2021.