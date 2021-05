Knockout City sarà gratis per i primi dieci giorni su PC, Xbox, Switch e PlayStation

Knockout City, in uscita il 21 maggio 2021, sarà gratis per i primi dieci giorni su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Una modalità di prova era stata annunciata tempo fa da EA, ma solo ora abbiamo modo di scoprire che si tratta di ben dieci giorni di accesso completo al gioco.

La prova gratis di dieci giorni di Knockout City avrà inizio alle 14:00 (ora italiana) del 21 maggio 2021 e finirà il 30 maggio, sempre alle 14:00. Precisiamo che si tratta del gioco intero, non di una demo o di una modalità parziale.

Inoltre, la stagione 1 di Knockout City avrà inizio il 25 maggio, ovvero quattro giorni dopo il D1, e sfiderà i team di giocatori a esplorare nuove location, a completare i contratti delle crew della stagione, darsi battaglia nelle nuove playlist, scalare le classifiche di League Play e altro ancora.

Il gioco supporterà il cross-play tra tutte le piattaforme e la progressione incrociata. Dopo la fase gratis, sarà possibile acquistare il gioco al prezzo di € 19,99: così facendo non si otterrà solo il gioco, ma anche contenuti bonus e premi tra cui un outfit epico, acconciatura, occhiali, aliante, posa introduttiva ed effetto KO, oltre a tre icone giocatore e 500 Holobux. Vi ricordiamo anche che Knockout City sarà gratis su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play dal day one.

