Knockout City, intervista con gli sviluppatori dopo la beta

Non era facile essere ottimisti al lancio di Knockout City. Diavolo, siamo sinceri: non è tutt'ora semplice essere ottimisti per il futuro di Knockout City, se si considera il panorama dei titoli competitivi online. Siamo letteralmente immersi in una massa di videogiochi che cercano di essere la "next big thing" senza idee o basi per poter raggiungere l'obiettivo, e distinguersi in mezzo a questa matassa di copie carbone è un vero inferno. L'opera di Velan Studios, però, era riuscita a sorprenderci positivamente durante la prima prova, grazie a una gameplay comunque creativo e ben calcolato che sembrava aver le carte in regola per sopperire alle inevitabili mancanze di una struttura dalla monetizzazione vista e stravista. Abbiamo pertanto colto la palla al balzo (sì, il gioco di parole è voluto... ci dispiace) quando si è presentata l'occasione di intervistare gli sviluppatori: una chiacchierata ci avrebbe dato modo di analizzare le loro esperienze durante la beta, e scoprire parte dei loro piani futuri. Fortunatamente, i Velan si sono rivelati molto disponibili, e per oltre 40 minuti hanno chiarito tutti i dubbi della stampa presente.

Palle da picchiaduro Il nostro primo quesito riguardava il gameplay, che è (è il caso di ripeterlo) il fiore all'occhiello del progetto di Velan. Se Knockout City ha una chance, infatti, lo deve solo ed esclusivamente al suo sistema, un'interessante fusione di meccaniche che trasforma le regole della "palla avvelenata" in qualcosa di molto più vicino a uno shooter competitivo in terza persona. Noi durante prova eravamo rimasti piuttosto sorpresi dalle finezze del gioco - molto più basato sul posizionamento e sul tempismo che sulla mira perfetta e sulla velocità di reazione - e quindi abbiamo chiesto delucidazioni su eventuali meccaniche avanzate, capaci di mantenere incollati i giocatori più esperti. In realtà, ci avevamo visto giusto: il sistema è calcolato per essere immediatamente comprensibile, ma i Velan ci hanno messo molto a trovare il giusto equilibrio tra accessibilità e tecnicismi. Curiosamente, Knockout City è programmato per spingere i giocatori ad approcciarsi all'azione come in una sorta di picchiaduro a squadre, poiché permette di eseguire parry con le sfere e finte. In poche parole, il fulcro del gameplay di alto livello non sono solo il movimento calcolato nelle mappe e la coordinazione, ma anche i cosiddetti "mindgames", finti tiri per spezzare il ritmo del nemico e strategie di squadra pensate per coglierlo di sorpresa e oltrepassarne le difese. In effetti, forse è proprio per questi elementi in comune con i picchiaduro che il gioco ci ha effettivamente incuriosito una volta provato. Per la cronaca, il fatto che il gioco sia pensato per essere competitivo e avere una barriera di skill non significa che non vi siano elementi più caotici e puramente spassosi. Le sfere speciali di cui avevamo parlato l'altra volta sono comunque un elemento meno prevedibile degli attacchi normali (senza contare le trasformazioni in palla), e gli sviluppatori hanno confermato la presenza di una nuova modalità dove i palloni sono soltanto quelli. Per i più competitivi, invece, pare ci saranno anche duelli 1 contro 1, che portano il gioco a diventare in pratica un inseguimento continuo dove i riflessi sono tutto. Comprensibilmente, le playlist ruoteranno ogni settimana - come accade in molti altri titoli competitivi - e sembra vi siano ancora delle modalità non annunciate previste per il futuro. Gli autori hanno in seguito parlato di possibili nuove sfere speciali e meccaniche aggiuntive che potrebbero portare a una riconfigurazione delle modalità per il futuro, perché il sistema è pensato con questo in mente. Il tutto sembra disporre di un netcode di buon livello, che gli sviluppatori hanno regolato anche basandosi sui dati della beta. L'intento è chiaramente offrire un'esperienza precisa e responsiva nei limiti del possibile.