Knockout City: i The Soundlings hanno collaborato alla colonna sonora, ora su Spotify e altri servizi

Per dare maggiore carattere a Knockout City, il coloratissimo gioco sulla palla avvelenata in uscita a fine maggio, EA ha deciso di collaborare con Sonny e Matt dei The Soundlings per creare la colonna sonora.

Potrete avere un assaggio delle sonorità di Knockout City andando su Spotify, Apple Music e altri servizi di streaming, dove le musiche sono già disponibili.

Velan Studios ha collaborato con il duo musicale Sonny e Matt dei The Soundlings (noti per le loro visioni sonore e le composizioni musicali per Shazam! della DC, Lovecraft Country della HBO, Narcos Mexico di Netflix e altri titoli) per creare la colonna sonora originale di Knockout City, composta da 19 tracce diverse.

Durante le risse, i giocatori possono ascoltare la musica su "KO City Pirate Radio", la stazione radio di Knockout City, che riproduce brani di diverse band e personaggi, tutti creati dai The Soundlings, che hanno ricercato oltre 30 generi per dare vita a una colonna sonora personalizzata per l'imminente ed epico titolo battle.

L'Audio Director Matt Pirog spiega inoltre nel dettaglio come il team di Velan ha sperimentato vari stili di audio per dare vita ai suoni futuristici rétro di Knockout City, che avvisano i giocatori su tutto ciò che accade intorno a loro e nell'ambiente che li circonda; Pirog spiega anche come il team ha contribuito a mettere a punto le voci fuori campo, che danno un tono e un tocco diverso di personalità a ogni personaggio.

Knockout City sarà disponibile il 21 maggio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC su Origin, Steam ed Epic Games Store, e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, oltre che per i membri EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Indipendentemente dalla piattaforma, il titolo supporterà il cross-play completo e la cross-progression. Al momento del lancio, i giocatori avranno accesso a una prova gratuita per un periodo di tempo limitato, durante il quale sarà possibile giocare al titolo completo: se vorranno poi continuare a giocare, potranno acquistarlo al prezzo di 19,99 €.