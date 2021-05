Nuovi notebook Lenovo Legion 2021 da gaming con Intel Core 11 gen e il monitor con refresh a 360 Hz

Lenovo ha annunciato ufficialmente i suoi nuovi notebook e monitor gaming della linea Legion: Legion 5i, Legion 5i Pro, Legion 7i e lo schermo Legion Y25g-30. Una linea di prodotti pensati per gli appassionati di videogame, con i processori Intel di undicesima generazione e una componentistica di alto livello.

L'azienda è particolarmente attenta all'ottimizzazione delle prestazioni, e la sua nuova line-up di laptop lo dimostra equipaggiando le ultime tecnologie e il sistema operativo Windows 10. Per quanto riguarda invece il monitor Legion Y25g-30, dispone di un pannello IPS con frequenza di aggiornamento pari a 360 Hz.

Lenovo Legion 5i

I nuovi notebook della famiglia Lenovo Legion equipaggiano i processori Intel di undicesima generazione per offrire agli utenti un'esperienza di gioco con alti frame rate, bassa latenza e prestazioni vicine a quelle di un sistema desktop. I velocissimi SSD completano il quadro di una soluzione finemente ottimizzata.

Con CPU capaci di raggiungere frequenze di clock fino a 5 GHz in modalità turbo e di gestirle efficacemente grazie agli otto core e i sedici thread, i nuovi notebook Lenovo Legion per il gaming non trascurano neppure la connettività grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e alle porte Thunderbolt 5 per la massima velocità di trasferimento dei dati.

Lenovo Legion 5i Pro

Lenovo Legion 7i monta una scheda video NVIDIA RTX 3080, mentre Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion 5i Pro possono equipaggiare una NVIDIA RTX 3050 o una NVIDIA RTX 3050 Ti, così da offrire le migliori performance possibili in ambito gaming.

Sul fronte dei display si va dai 15,6 pollici di Lenovo Legion 5i ai 16 pollici di Lenovo Legion 5i Pro e Lenovo Legion 7i, con risoluzioni dal Full HD al WQXGA, frequenze di aggiornamento da 60 Hz a 165 Hz e tempi di risposta estremamente ridotti per la massima reattività.

Lenovo Legion 7i

Per quanto riguarda prezzi e uscita, Lenovo Legion 5i sarà disponibile a partire da luglio con prezzi da 969,99 dollari, mentre Lenovo Legion 5i Pro sarà disponibile prima, a partire da giugno, con prezzi da 1.329,99 dollari.

In arrivo presto anche Lenovo Legion 7i, disponibile a partire da giugno con prezzi da 1.799 dollari, laddove infine il monitor Lenovo Legion Y25g-30 si farà attendere un po' di più: sarà disponibile a partire da ottobre con prezzi da 699,99 dollari.