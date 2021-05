God of War Ragnarok: data di uscita rimandata al 2022? Jason Schreier lo suggerisce

Il 2021 di Sony PlayStation sembra essere parecchio interessante. Abbiamo già avuto modo di mettere le mani su Returnal, interessante esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque. A giugno potremo giocare a Ratchet & Clank Rift Apart, sempre su PlayStation 5. Inoltre, sono in arrivo anche Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok... o almeno queste sono le informazioni ufficiali in nostro possesso. Ora, Jason Schreier - noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria - suggerisce che la data di uscita del prossimo God of War è rimandata al 2022.

Il tutto è nato da un tweet di Nibel, noto utente Twitter attivo in ambito videoludico. Nibel riporta alcune informazioni legate a Horizon Forbidden West, la più importante delle quali è il fatto che l'uscita è ancora fissata per il 2021, anche se dopo l'annuncio non abbiamo praticamente più visto il gioco. Jason Schreier ha però colto l'occasione per replicare a questo tweet con le parole: "God of War, invece...".

Difficile interpretare in altro modo le parole di Schreier. Non sappiamo però se la sua sia solo una supposizione, frutto di anni di esperienza nel settore, oppure se effettivamente il giornalista abbia accesso a informazioni che gli permettono di esprimersi in sicurezza sull'argomento. Va detto che un rimando di God of War Ragnarok (che ricordiamo non essere il nome ufficiale) non sorprenderebbe nessuno. Ad oggi non abbiamo visto nulla del gioco (a differenza di Horizon Forbidden West), quindi un vero annuncio e un rilascio nell'arco di sei mesi sembra essere poco probabile.

Come sempre, dobbiamo fare prima di tutto affidamento sulle informazioni ufficiali: God of War Ragnarok è atteso per il 2021; fino a quando Sony o SIE Santa Monica Studio non diranno il contrario, tutto il resto sarà solo un rumor.

Recentemente abbiamo anche scoperto che Santa Monica Studio potrebbe essere al lavoro su una nuova IP fantasy, forse non legata a God of War?