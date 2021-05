PS5: venticinque titoli in sviluppo nei PlayStation Studios, di cui molte nuove IP

I PlayStation Studios stanno lavorando a più di venticinque giochi per PS5 in questo momento, molti dei quali sono nuove IP (proprietà intellettuali ndr). A dichiararlo è stato Hermen Hulst, ex-Guerrilla ora a capo dei PlayStation Studios in un'intervista rilasciata a Wired.

Hulst: "C'è una grande varietà originata da territori differenti. Grandi, piccoli, generi diversi." Purtroppo Hulst non dato dettagli sui titoli di cui si parla, quindi è impossibile provare a elencarli tutti. Alcuni li conosciamo, come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War 2, tanto per citarne alcuni, ma non sappiamo se l'elenco comprenda ad esempio anche Ratchet & Clank Rift Apart, il cui sviluppo è ormai terminato, ma che non è ancora arrivato sul mercato.

Comunque sia è facile ipotizzare che alcuni studi first party siano al lavoro su più di un videogioco (altrimenti i conti non tornerebbero). La speranza è di saperne presto di più, magari proprio durante gli eventi estivi, ma considerate che per molti di questi giochi mancheranno ancora anni. Secondo l'insider Nibel inoltre, potrebbero essere stati conteggiati anche dei titoli finanziati direttamente da Sony, ma non in sviluppo dagli studi first party, come ad esempio il nuovo gioco di Jade Raymond di cui non si sa nulla.