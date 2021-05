Resident Evil Village su PC: video di Digital Foundry lo definisce "deludente"

Resident Evil Village è arrivato su PC e console da alcuni giorni. Ora, Digital Foundry ci propone una sua video analisi del gioco horror di Capcom in versione PC. Il verdetto? Il poche parole "deludente" per quanto riguarda le scelte di design, i bug, glitch e i problemi di performance.

Alex Battaglia di Digital Foundry spiega nel suo articolo e tramite il video che Resident Evil Village ha problemi già a partire dal menù delle impostazioni: pur avendo tante opzioni disponibili, secondo Battaglia navigare nel menù è estremamente scomodo. Viene poi spiegato che il Tier 2 VRS (Variable Rate Shading) ha dei seri problemi, visto che si perdono molteplici dettagli grafici. Battaglia afferma che deve essere implementata una correzione.

Il Ray Tracing di Resident Evil Village non ha gli stessi problemi, ma comunque Digital Foundry spiega che la risoluzione del Ray Tracing è un quarto di quella dello schermo e non è possibile alzarla. Pur essendo migliore rispetto a quella console, Battaglia si aspettava molto di più. Inoltre la bassa risoluzione crea alcuni problemi con alcune luci e alcune ombre. Inoltre, l'RT causa alcuni problemi prestazioni non presenti su console, ovvero stutter nelle fasi di spostamento.

Digital Foundry si lamenta poi dell'impossibilità di controllare la profondità di campo tramite opzioni in-game. Anche l'anti-aliasing non sembra funzionare in modo corretto, con risultati che alle volte sono inferiori a Xbox Series X. Con una RTX 3090, in ogni caso, Resident Evil Village propone performance doppie rispetto a Xbox Series X.

In conclusione, Digital Foundry afferma che il porting PC di Resident Evil Village può essere di qualità, ma ha bisogno di alcune patch.

Se la qualità grafica non è il vostro pallino, allora non dovete perdervi questa versione di Resident Evil Village: il video del demake per PS1 vi farà venire gli incubi.