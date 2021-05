S.T.A.L.K.E.R. 2: è impossibile vedere tutti i contenuti finendo il gioco una volta

S.T.A.L.K.E.R. 2 andrà finito più volte per vedere tutti i contenuti e conoscere tutte le ramificazioni della storia. A dichiararlo è stato Zakhar Bocharov, PR Manager di GSC Game World, in un'intervista rilasciata al sito Gaming Bolt.

Alla domanda del giornalista che chiedeva quanto le azioni del giocatore influenzeranno la narrazione, Bocharov ha risposto: "Per adesso non posso dire molto, ma mettiamola così: è impossibile vedere tutto in una sola partita. Il giocatore dovrà finire più volte il gioco per vedere tutti i contenuti narrativi."

Considerando che in una risposta successiva Bocharov ha parlato di una durata di centinaia di ore per il gioco se si vogliono svolgere tutte le quest secondarie, ma comunque di un gioco molto lungo anche solo limitandosi a seguire la storia principale, per vedere tutto giocando più volte quanto tempo ci vorrà? Sarà tutto vero o si tratta soltanto di parole da PR? Difficile dirlo, ma siamo davvero fiduciosi verso S.T.A.L.K.E.R. 2, che si spera sia all'altezza dei primi tre capitoli.

Intanto che aspettiamo di saperne di più, vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato annunciato per Xbox Series X e S e per PC. Pare che sarà un'esclusiva Xbox per tre mesi.