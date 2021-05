Resident Evil Village, il demake per PS1 vi farà venire gli incubi: il video

Resident Evil Village ha senza dubbio entusiasmato il popolo dei modder e non poteva dunque mancare anche il demake per PS1: potete vederlo in azione nel video qui sopra.

Dopo lo scambio di faccia fra la bambina e Chris Redfield o Lady Dimitrescu in versione Trenino Thomas pensavamo di averle viste tutte, ma chiaramente ci sbagliavamo.

Il "demake" in questione parte da uno dei trailer ufficiali dell'ultimo episodio della serie Capcom per adattarlo alla grafica dell'originale PlayStation, senza dunque animazioni facciali e con modelli poligonali piuttosto spigolosi.

Nonostante ciò, il risultato finale risulta ancora piuttosto inquietante, forse proprio per via di queste peculiarità visive. Del resto a quei tempi di survival horror coi fiocchi se ne sono visti diversi.