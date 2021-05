Lupin: data d'uscita dal trailer della seconda stagione

Netflix ha pubblicato il trailer completo della seconda e ultima stagione di Lupin, una delle serie che più ha riscosso successi e consensi tra le ultime lanciate dal servizio di video streaming, svelando anche la data d'uscita: 11 giugno 2021.

Manca quindi un mese per poter conoscere la fine delle vicende che vedono come protagonista l'attore Omar Sy nei panni di Assane, una versione moderna del ladro gentiluomo (che è solo un pretesto per la nuova storia), che cerca la verità e vendetta per quello che è stato fatto a suo padre anni prima.

Fate attenzione alle anticipazioni però, perché il trailer mostra molti momenti chiave legati a fatti raccontati nella prima parte di Lupin. Al limite guardatelo dopo aver recuperato la serie su Netflix.

Lupin è un personaggio classico della letteratura francese, che i più conoscono nella sua incarnazione giapponese, a opera del compianto Monkey Punch. Da questo ne sono derivati anche molti fraintendimenti, alcuni non proprio piacevoli, che speriamo siano ormai acqua passata. Del resto, dopo aver visto la serie, molti dovrebbero essersi resi conto che non c'è nessuna forzatura nell'aver scelto Omar Sy come protagonista.