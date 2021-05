New World, Amazon pubblica un nuovo trailer per presentare il mondo di Aeternum

New World, l'MMO open world prodotto da Amazon, si mostra oggi con un nuovo trailer dedicato all'ambientazione del gioco, il misterioso mondo di Aeternum.

In uscita il 31 agosto dopo vari rinvii, New World ci vedrà esplorare luoghi come gli Scavi di Amrine, un imponente dungeon pieno di segreti e di insidie.

Dopo la scomparsa di un famoso archeologo e della sua squadra, il nostro compito sarà quello di accedere alla cava e scoprire cos'è accaduto all'antica tecnologia che gli studiosi avevano dissotterrato.

Spedizioni come questa richiederanno la partecipazione di cinque giocatori, e gli sviluppatori stanno cercando di bilanciare al meglio l'esperienza così da renderla impegnativa ma non impossibile da completare.