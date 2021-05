PS5 vende più giochi di PS4 al lancio e la gente ci gioca di più

Su PS5 si sono venduti più giochi che su PS4 nei mesi post lancio, con i giocatori che hanno passato più tempo insieme alla loro console rispetto a quanto accadde con la vecchia generazione. A dirlo è stato un rappresentante di Sony ai microfoni di Wired, che ha parlato di un tempo di login degli utenti PS5 superiore dell'81% a quello dei primi utenti di PS4. Il dato fa riferimento al periodo che va dal lancio di novembre, fino al 31 marzo 2021 ed è stato confrontato con lo stesso numero di mesi, circa cinque, di presenza sul mercato di PS4 nel 2013/2014.

Nello stesso lasso di tempo sono stati venduti l'11% di giochi in più rispetto a quanto avvenne con PS4. Insomma, sono stati cinque mesi ottimi per la console di Sony, che chissà se immaginava di riuscire a superarsi in questo modo.

Alcuni hanno sottolineato come parte del risultato potrebbe essere dipeso dalla pandemia globale, ossia dal maggior tempo passato in casa da molti giocatori. Difficile dirlo, ma c'è da sottolineare come a marzo 2021 il tempo di gameplay degli utenti PlayStation (comprende l'intero ecosistema) è stato maggiore del 20% rispetto all'anno precedente, segno che un incremento c'è stato a prescindere dalla pandemia (che c'era anche l'anno scorso).