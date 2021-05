Horizon Forbidden West ancora atteso per il 2021: Guerrilla parla del DualSense PS5

Uno dei giochi più attesi dell'anno dagli appassionati PlayStation 5 è per certo Horizon Forbidden West, seguito dell'apprezzatissimo Horizon Zero Dawn. Il nuovo gioco di Guerrilla Games è stato presentato lo scorso anno, ma da allora è praticamente sparito dai radar. I fan potrebbero domandarsi se l'uscita è realmente prevista per il 2021. Gli sviluppatori lo confermano e ci parlano anche dell'utilizzo del DualSense di PS5.

Precisamente, queste informazioni arrivano da un nuovo articolo di Wired, tramite il quale possibile leggere che la data di uscita di Horizon Forbidden West è ancora pianificata per il 2021. Purtroppo non ci viene dato alcun altro indizio sul mese di uscita: ci aspettiamo però che rientri nell'ultimo quadrimestre del'anno.

Horizon Forbidden West ci porterà nell'area di San Francisco

Sappiamo che il gioco arriverà su PlayStation 4 e su PlayStation 5. Ovviamente sfrutterà tutta una serie di caratteristiche uniche della nuova console di Sony, come l'SSD per migliorare i caricamenti e la maggior potenza per migliorare la qualità grafica. Inoltre, Horizon Forbidden West sfrutterà anche il DualSense di PS5. Angie Smets, studio director di Guerrilla Games, afferma infatti che "se volete approcciare in modo furtivo il combattimento e vi immergete nell'erba alta, potrete sentire quei lunghi fili d'erba".

Il lato più tattile di PS5, quindi, verrà sfruttato da Horizon Forbidden West per permetterci di percepire il mondo attorno ad Aloy. Di certo si tratta di una caratteristica molto interessante. Abbiamo anche visto che Guerrilla ha un nuovo ufficio ed è bellissimo.