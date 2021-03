Horizon Forbidden West: Guerrilla ha un nuovo ufficio ed è bellissimo

Guerrilla Games: i nuovi uffici

Ve li ricordate gli uffici? Alcuni di noi sono stati (o sono ancora) in smart working durante quest'ultimo anno di quarantena e lo stesso è accaduto per gli studi di sviluppo. Questo non significa che grandi team come Guerrilla Games abbiano dormito sugli allori. L'autore di Horizon Zero Dawn e del venturo Horizon Forbidden West hanno addirittura deciso di espandersi e cambiare ufficio: la loro nuova sede è bellissima.

Come potete vedere nelle immagini in calce e a inizio notizia, i nuovi uffici sono molto belli. Vediamo però come Guerrilla Games ha descritto i nuovi studios: "Amsterdam è stata la casa di Guerrilla per oltre 20 anni e la cultura e la storia della città ci hanno ispirato giorno dopo giorno. Siamo oramai più di 350 in Guerrilla: siamo diventati troppi per il nostro vecchio studio lungo il canale ed era ora di trovare un nuovo spazio per facilitare le nostre grandi ambizioni."

"Le nostre radici sono ad Amsterdam ed è stato naturale trovare la nostra nuova casa qui: un edificio storico nel cuore della città, vicino al famoso Dam Square; ora è stato completamente rinnovato con tutti i requisiti necessari per uno studio videoludico di alto livello. All'interno di molteplici piani, questo edificio offre tutto quello di cui uno studio di sviluppo ha bisogno: audio booth allo stato dell'arte e spazio per il mocap."

Il nuovo ufficio dovrebbe quindi aiutare il team a lavorare in modo più efficace ai suoi futuri giochi, come Horizon Forbidden West. Proprio a questo riguardo, ecco alcuni dettagli sul gameplay da parte di Guerrilla Games.